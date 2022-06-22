Bornova'da Genç Yeteneklerden 21 Haziran'a Özel Konser

Yaz aylarına açık hava etkinlikleri ile 'merhaba' diyen Bornova Belediyesi, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde düzenlediği konser ile Bornovalılar'ı buluşturdu. Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursu kursiyerlerinin sahne aldığı klasik müzik dinletisi, Büyükpark içinde gerçekleşti.

Müzik eğitmeni Şef Caner Aral yönetiminde gerçekleşen dinletide belediyede müzik eğitimi alan 14 kursiyer sahne aldı. Gitar, keman ve piyano kursiyerleri, Chopin'den Eric Christian'a kadar klasik batı müziğinin ünlü bestekarlarının eserleriyle birlikte Türk musikisinden Santuri Ethem Efendi'nin klasik eserlerini de icra etti. Dinletinin sonunda ise piyano kursiyerlerinden Yaren Şen ve keman kursiyerlerinden Nisa Ölmez, Mozart'ın Türk Marşı ve Chardas isimli eserleri ile geceye katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

"GENÇLERİN HAYAT YOLCULUKLARINDA YANINDAYIZ"

21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü kutlayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Gençlerin kabiliyetlerini ortaya çıkartmak ve hayat yolculuklarında onlara bir fırsat vermek için bu kursları düzenliyoruz. Hobi ve Beceri Edindirme kurslarımızda kemandan piyanoya, gitardan uda kadar birçok enstrümanı çalmayı öğretiyoruz. Ayrıca Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nden çocuk korosuna kadar da müziğin bir çok dalında eğitim veriyoruz. Dünya Müzik Günü gibi özel günlerde de kursiyerlerimiz sahne alarak öğrendiklerini sergileme imkanı buluyor" dedi.

ANKA / Yerel