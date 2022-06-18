Bornova'da Çocuklara Oyunlarla Bilim Kampı

Bornova Belediyesi'nin orta okul öğrencilerine yönelik olarak hazırladığı 'Yaz Bilim Kampı: Oyunlarla Bilim' için başvurular başladı. Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ve Genç Kaşifler Bilim Evi tarafından hazırlanan ve 4 gün sürecek olan kamp, çocuklar için oyunlarla bilimi birleştirecek. Kampa katılmak isteyenler için son başvuru 19 Haziran 2022 olacak.

Her yıl yaz aylarında düzenlenen yaz bilim kampında Astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fosil Bilim ve Teknoloji alanlarında uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Her bir bilim alanında eğitim görecek olan katılımcılar, doğa bilimleri, doğal seçilim, ekoloji, hayatımızdaki kimya ve yenilenebilir enerji gibi başlıklarda oyunlarla eğlenirken, bilgiler edinecek. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezinde içinde gerçekleştirilecek olan etkinliklere 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. Bilim merkezinde bulunun laboratuvarlarda verilecek olan eğitimlerin sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

EĞLENCE VE EĞİTİM BİR ARADA

Çocuklara yönelik olarak hazırlanan etkinliklerin yaz aylarında da süreceğini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Oyunlarla Bilim çalışmamızda eğlence ve eğitimi bir araya getirerek çocuklara bilimi sevdirmek, çevre bilinci kazandırmak ve bilimsel kavramları daha anlaşılır bir dille anlatmayı hedefledik. Yaz boyunca da farklı etkinliklerle yaz tatiline giren çocuklarımızın yanında olacağız" dedi.

ANKA / Yerel