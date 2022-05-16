Bornova'da Çifte Bahar Şenliği - Haberler

Bornova'da Çifte Bahar Şenliği
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Bornova Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 23 Nisan'a özel olarak düzenlediği Uçurtma Şenliği ile başlayan haftasonu etkinlikleri devam ediyor. Geçtiğimiz Anneler Günü'nde Çamdibi Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen Bahar Şenliği'nin coşkusu bu Pazar, Naldöken ve Çamkule olmak üzere iki mahellede birden yaşandı. Şenliklerde Bornovalılar'ın coşkusuna ortak olan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Merkezde ne varsa, Bornova'nın her yerinde; Çamdibi'nde, Naldöken'de, Çamkule'de de olacak" dedi.
Bornova Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 23 Nisan'a özel olarak düzenlediği Uçurtma Şenliği ile başlayan haftasonu etkinlikleri devam ediyor. Geçtiğimiz Anneler Günü'nde Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen Bahar Şenliği'nin coşkusu bu Pazar, Naldöken ve Çamkule olmak üzere iki mahellede birden yaşandı. Şenliklerde Bornovalılar'ın coşkusuna ortak olan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Merkezde ne varsa, Bornova'nın her yerinde; Çamdibi'nde, Naldöken'de, Çamkule'de de olacak" dedi.
Yoğun ilgi gören Bahar Şenlikleri, Naldöken'de Bornova Belediyesi Bahri Altıntabak Futbol Sahası, Çamkule'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi. Öncelikle bölge sakinleri olmak üzere güzel havayı fırsat bilen binlerce Bornovalı piknik havasında geçen Bahar Şenlikleri'ne koştu.
Naldöken'deki etkinliğe şenliğin düzenlendiği sahaya adı verilen Bornovalı Eski Milli Futbolcu Bahri Altıntabak ve daha önce iki dönem Bornova Belediye Başkanlığı yapan Sırrı Aydoğan da katıldı. Başkan İduğ, Galatasaray forması da giyen Bahri Altıntabak ile birlikte penaltı atışı yaptı.