Bornova'da Çifte Bahar Şenliği - Haberler

Bornova Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 23 Nisan'a özel olarak düzenlediği Uçurtma Şenliği ile başlayan haftasonu etkinlikleri devam ediyor. Geçtiğimiz Anneler Günü'nde Çamdibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen Bahar Şenliği'nin coşkusu bu Pazar, Naldöken ve Çamkule olmak üzere iki mahellede birden yaşandı. Şenliklerde Bornovalılar'ın coşkusuna ortak olan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Merkezde ne varsa, Bornova'nın her yerinde; Çamdibi'nde, Naldöken'de, Çamkule'de de olacak" dedi.

Yoğun ilgi gören Bahar Şenlikleri, Naldöken'de Bornova Belediyesi Bahri Altıntabak Futbol Sahası, Çamkule'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirildi. Öncelikle bölge sakinleri olmak üzere güzel havayı fırsat bilen binlerce Bornovalı piknik havasında geçen Bahar Şenlikleri'ne koştu.

DOPDOLU ETKİNLİKLER

Çocuklar, düzenlenen renkli atölyeler, bilim şovları, spor etkinlikleri, yarışmalar, palyaço gösterileri ve konserlerle keyif dolu anlar geçirdi. Gökyüzü Bornova Belediyesi'nin ücretsiz olarak dağıttığı uçurtmalarla renklendi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, çeşitli ikramların da yapıldığı şenliklere eşi Ufuk İduğ ile birlikte katıldı. CHP ve İYİ Parti Bornova ilçe yöneticileri de Bornovalıların coşkusuna ortak oldu. Birlikte uçurtma uçuran İduğ Çifti, çocukların atölye çalışmalarına da katıldı. Minikler ve aileleriyle bol bol sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYDOĞAN VE ALTINTABAK DA KATILDI

Naldöken'deki etkinliğe şenliğin düzenlendiği sahaya adı verilen Bornovalı Eski Milli Futbolcu Bahri Altıntabak ve daha önce iki dönem Bornova Belediye Başkanlığı yapan Sırrı Aydoğan da katıldı. Başkan İduğ, Galatasaray forması da giyen Bahri Altıntabak ile birlikte penaltı atışı yaptı.

"MERKEZDE OLAN HER YERDE OLACAK"

Çamkule'de yaptığı konuşmasında Bornova ve İzmir'e Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nı kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür eden Başkan Mustafa İduğ, "Biz sadece Bornova merkezde değil, Bornova'nın her yerinde; Çamkule'de, Altındağ'da, Naldöken'de de olacağız. Merkezde ne varsa, ne yapıyorsak buralara da getireceğiz. Böylesi etkinliklerimiz Bornova'nın dört bir yanında devam edecek. Bornova Belediyesi olarak eğitimden, istihdama, vatandaşa dokunma konusunda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu yolda emeği geçen başkan yardımcılarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ve çok değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz devam edecek. Hepinizi çok seviyorum" dedi.