Bornova'da  23 Nisan Coşkusu

Bornova Belediyesi'nin Çocuk Aktivite Merkezleri'nde eğitim alan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu erkenden yaşadı. Hazırladıkları dans gösterilerini Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda sunan çocuklar, onlar için sahnelenen tiyatro oyunuyla da eğlenceli vakit geçirdi.

Bornova Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 5 ayrı çocuk oyun aktivite merkezindeki öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. Toplam 350 çocuğun sahneye çıktığı etkinlik, ailelere duygu dolu anlar yaşattı. Çocuklar kendi gösterilerinin ardından aynı sahnede "Arkadaşlar özeldir" isimli çocuk oyununu izleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından birinin çocuk aktivite merkezleri olduğunu söyleyerek, "Bu merkezler, kadınlarımızın toplumsal, siyasal ve ekonomik hayattaki paylarının artması açısından çok önemli. Kadınlarımızın istihdama ve toplumsal yaşama katılacak zamanı bulması için çocuklarını güvenle bırakabilecekleri alanlara ihtiyaçları var" dedi.

Şu anda 5 olan çocuk aktivite merkezi sayısını önümüzdeki iki yıl içinde 15'e çıkaracaklarını belirten Başkan İduğ, "Hem çocuklarımızın gelişimi sağlamak, onlara fırsat eşitliği tanımak hem de annelerin yaşama katılmasına imkan vermek istiyoruz" diye konuştu.

Başkan İduğ, çocukların anaokulundan üniversiteye kadar yararlanabilecekleri dijital bir eğitim sistemi olan Dijital Sınıf'ı kurduklarını hatırlatarak, "Buradaki çocuklarımızın hepsine birer şifre vererek üniversiteye kadar dershaneyi Bornova Belediyesi olarak hediye edeceğiz" dedi.