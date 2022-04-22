Bornova'da 23 Nisan Coşkusu
ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bornova Belediyesi’nin Çocuk Aktivite Merkezleri’nde eğitim alan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu erkenden yaşadı. Hazırladıkları dans gösterilerini Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda sunan çocuklar, onlar için sahnelenen tiyatro oyunuyla da eğlenceli vakit geçirdi.
Bornova Belediyesi'nin Çocuk Aktivite Merkezleri'nde eğitim alan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu erkenden yaşadı. Hazırladıkları dans gösterilerini Bornova Belediyesi Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda sunan çocuklar, onlar için sahnelenen tiyatro oyunuyla da eğlenceli vakit geçirdi.
Bornova Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 5 ayrı çocuk oyun aktivite merkezindeki öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu. Toplam 350 çocuğun sahneye çıktığı etkinlik, ailelere duygu dolu anlar yaşattı. Çocuklar kendi gösterilerinin ardından aynı sahnede "Arkadaşlar özeldir" isimli çocuk oyununu izleyerek eğlenceli vakit geçirdi.
ANKA / Emel Türegün - Yerel