Bornova'da 2 Buçuk Ayda 44 Bin Metrekare Yol Asfaltlandı

İlçedeki yol sorununu çözmek için asfalt üretim tesisi kuran Bornova Belediyesi, 2.5 ayda 9 bin tonun üzerinde yama ve asfalt yaptı. Toplamda asfaltlanan alan 44 bin 250 metrekareyi buldu.

Asfaltlama sezonun başlaması ile çalışmalarını hızlandıran Bornova Belediyesi ekipleri hafta içi sokak ve caddelerde çalışma yürütürken, hafta sonlarında da boşalan sanayi sitelerini asfaltlıyor.

Kurdukları asfalt üretim tesisinin yüksek kapasiteli olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Yetki alanımızda ana cadde ve bulvarlar dışında kalan cadde ve sokaklar bulunuyor. Buraları da kısa bir süre içinde tamamen yenilemeyi hedefliyoruz. Ancak doğalgaz, internet ya da elektrik firmalarının da altyapı çalışmaları olduğu için ancak altyapı çalışması tamamlanan sokakların asfaltını tamamen yenileyebiliyoruz. Kısa sürede yeniden kazılacak bir sokağa asfalt dökemeyiz. Altyapı yatırımı yapan tüm kurumlarla görüşüyoruz, onların programına göre mümkün olan her bölgeye asfaltlama yapıyoruz. Programımız aralıksız sürüyor" dedi.

ANKA / Yerel