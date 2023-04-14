Bornova Belediyesi'nden Uygulamalı Arıcılık Eğitimi

Bornova Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği arıcılık kursunun uygulamalı eğitimleri Kayadibi köyündeki arılıkta başladı.

Bornova Belediyesi'nin her yıl düzenlediği arıcılık kursunun iki aylık teorik kısmını tamamlayan 110 kursiyerin pratik eğitimleri başladı. Kursiyerlere, Bornova Belediyesi'nin hazırladığı arılı kovan, kıyafet ve 14 kalemden oluşan arıcılık malzemeleri ücretsiz olarak verildi. Kursiyerler, kovanlarını, arıcılığın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında kurulan 30 dönümlük arılığa koyarak arıcılığa ilk adımlarını atmış olacak.

Bornova Belediyesi, kursiyerlerin kullanımına açılan arılıkta ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek. Bu yıl arıcılık kursuna, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'e gelerek Bornova Belediyesi'nin yurt ve misafirhanelerine kalan depremzedelerden isteyenler de dahil edildi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, tarıma destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Arıcılık, yüksek getirili bir faaliyet. Daha çok insanımızın arıcılığa adım atması ve kendini geliştirmesi için çalışıyoruz. Bu sene depremzedelerimizin de dahil olduğu eğitime katılan herkese başarılar diliyorum" dedi.