Bornova Belediyesi'nde Kesin Hesaba Meclis Onayı

Bornova Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı, Bornova Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Yüzde 87 öz sermaye ile 55 milyon TL'lik yatırımın yapıldığı bütçenin gerçekleşme oranı yüzde 90.67 oldu. Bornova Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkında söz alan Belediye Başkan Yardımcısı ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ercan Kahya, "Borcumuz yok, öz kaynaklarıyla yatırım yapan ve sürekli büyüyen belediyeyiz. Eğer kamu kuruluşu değil de SPK'ya bağlı şirket olsaydık Borsa'nın parlayan yıldızı olurduk" dedi.

Bornova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumu, Meclis Birinci Başkan Vekili Hüseyin Ünal'ın yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda, Bornova Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşüldü.

2021 Mali Yılı Gider Bütçesi toplam 469 milyon 591 bin TL, gerçekleşme oranı yüzde 90,67 oldu. 485 milyon 451 bin TL'lik Gelir Bütçesi ise yüzde 112,50'lik gerçekleşme oranı ile dikkat çekti.

"BORCUMUZ YOK"

Bornova Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkında CHP Grubu adına söz alan Belediye Başkan Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Ercan Kahya, gelir-gider tablosuyla ilgili detaylı bir sunum yaptı. Şu an hiçbir bankaya borçları olmadığını söyleyen Kahya, "Mali tablomuz gösteriyor ki; ayakları yere basan, sağlam bir bütçe yapmışız. Borcu olmayan, ödemelerini günü gününe yapan, yatırımlarını öz sermayesi ile yapmış, güçlü bir belediyeyiz. Tüm rakamlara baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz" diye konuştu.

55 MİLYONLUK YATIRIM

Türkiye'de yüzde 87 öz sermaye ile bu kadar yatırım yapan, borcu olmayan çok az sayıda belediye olduğunu vurgulayan Ercan Kahya, "Kongre merkezinin ihalesinin olacağı gün dolar yükseldi, kimse ihaleye girmedi. Personel giderleri Türkiye'deki tüm belediyeler için bir problem. Pandemi dolayısıyla kiraları erteledik, Cumhurbaşkanlığı'ndan tasarruf genelgesi geldi, ona da uyduk. Tüm bunlara rağmen 2021 yılında 55 milyonluk bir yatırım gerçekleştirdik. Biz başarılıyız, daha iyisini yapmak için her zaman çaba sarf edeceğiz" dedi.

"HEPİMİZİN BAŞARISI"

Meclis Birinci Başkan Vekili Hüseyin Ünal ise ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tabloya dikkat çekerek, "Türkiye'de yaşıyoruz, dolar kaç lira oldu, bunları unutmamak gerek. Artık ihalelere girecek firma bile bulunamıyor. Yarın ne olacağı bilinmediği için kimse teklif vermiyor. Belediyemiz bugün öz kaynaklarıyla yönetiliyorsa, borcu yoksa, bu başta Başkanımız Sayın Mustafa İduğ ve bürokratlarımız olmak üzere hepimizin başarısıdır" diye konuştu.