Bornova Belediyesi'nde Kesin Hesaba Meclis Onayı
ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bornova Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı, Bornova Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Yüzde 87 öz sermaye ile 55 milyon TL’lik yatırımın yapıldığı bütçenin gerçekleşme oranı yüzde 90.67 oldu. Bornova Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkında söz alan Belediye Başkan Yardımcısı ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ercan Kahya, “Borcumuz yok, öz kaynaklarıyla yatırım yapan ve sürekli büyüyen belediyeyiz. Eğer kamu kuruluşu değil de SPK’ya bağlı şirket olsaydık Borsa’nın parlayan yıldızı olurduk” dedi.
Bornova Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı, Bornova Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Yüzde 87 öz sermaye ile 55 milyon TL'lik yatırımın yapıldığı bütçenin gerçekleşme oranı yüzde 90.67 oldu. Bornova Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkında söz alan Belediye Başkan Yardımcısı ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ercan Kahya, "Borcumuz yok, öz kaynaklarıyla yatırım yapan ve sürekli büyüyen belediyeyiz. Eğer kamu kuruluşu değil de SPK'ya bağlı şirket olsaydık Borsa'nın parlayan yıldızı olurduk" dedi.
2021 Mali Yılı Gider Bütçesi toplam 469 milyon 591 bin TL, gerçekleşme oranı yüzde 90,67 oldu. 485 milyon 451 bin TL'lik Gelir Bütçesi ise yüzde 112,50'lik gerçekleşme oranı ile dikkat çekti.
ANKA / Emel Türegün - Yerel