Bornova Belediyesi Kapasite Fazlası Asfaltı Satacak
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İlçedeki yol sorunlarını iki yıl içinde tamamen çözme hedefi doğrultusunda Asfalt Üretim Tesisi kuran Bornova Belediyesi, kapasite fazlası asfaltı talep gelmesi durumunda diğer belediyelere ve ilgili altyapı kurumlarına verecek. Bu amaçla gerçekleştirilecek asfalt satışı, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan İktisadi İşletme aracılığı ile yapılacak.
İlçedeki yol sorunlarını iki yıl içinde tamamen çözme hedefi doğrultusunda Asfalt Üretim Tesisi kuran Bornova Belediyesi, kapasite fazlası asfaltı talep gelmesi durumunda diğer belediyelere ve ilgili altyapı kurumlarına verecek. Bu amaçla gerçekleştirilecek asfalt satışı, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan İktisadi İşletme aracılığı ile yapılacak.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak asfalt satışına ilişkin tarifenin belirlenmesine ilişkin önerge, Bornova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşülerek ilgili komisyonlara gönderildi. Aynı Meclis'te Şehit Er Yavuz Dinler ile geride bıraktığımız Mart Ayı'nda yaşamını yitiren CHP'li Meclis Üyesi Ali Kılıç'ın adının Erzene Mahallesi'ndeki iki parka verilmesi kararı alındı. Mecliste Bornova'nın Dünya Şampiyonu cimnastikçileri Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş ile İbrahim Çolak da ödüllendirildi.
Bornova Belediyesi 1998 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Şehit Er Yavuz Dinler ile geride bıraktığımız Mart Ayı'nda yaşamını yitiren CHP'li Meclis Üyesi Ali Kılıç'ın adını Erzene Mahallesi'nde içinde spor tesislerinin de bulunduğu parklarda yaşatacak. Şehit Er Yavuz Er'in adı, 19 Mayıs 1919, Ali Kılıç'ın adı ise evinin bulunduğu 113/19 ile 113/24 arasında kalan parka verilecek. İsimlerin verilmesi ile ilgili kararlar Bornova Belediye Meclisi'nce oybirliği ile alındı.