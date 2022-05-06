Bornova Belediyesi Kapasite Fazlası Asfaltı Satacak

İlçedeki yol sorunlarını iki yıl içinde tamamen çözme hedefi doğrultusunda Asfalt Üretim Tesisi kuran Bornova Belediyesi, kapasite fazlası asfaltı talep gelmesi durumunda diğer belediyelere ve ilgili altyapı kurumlarına verecek. Bu amaçla gerçekleştirilecek asfalt satışı, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan İktisadi İşletme aracılığı ile yapılacak.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak asfalt satışına ilişkin tarifenin belirlenmesine ilişkin önerge, Bornova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşülerek ilgili komisyonlara gönderildi. Aynı Meclis'te Şehit Er Yavuz Dinler ile geride bıraktığımız Mart Ayı'nda yaşamını yitiren CHP'li Meclis Üyesi Ali Kılıç'ın adının Erzene Mahallesi'ndeki iki parka verilmesi kararı alındı. Mecliste Bornova'nın Dünya Şampiyonu cimnastikçileri Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş ile İbrahim Çolak da ödüllendirildi.

Bornova Belediyesi'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Oturumu Bornova Belediyesi Nikah Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, kısa bir süre önce kurularak faaliyetlerine başlayan Asfalt Üretim Tesisi'nde üretilecek üretim fazlası asfaltın satışının Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan İktisadi İşletme aracılığı ile yapılmasına ilişkin önerge görüşüldü. Bu birim aracılığıyla diğer belediyelere ve altyapı kurumlarına yapılacak asfalt satışına ilişkin tarifenin belirlenmesiyle ilgili önerge komisyonlara gönderildi.

ÖNCE BORNOVA

Asfalt Üretim Tesisi'nde güncel değeri 50 milyon TL'yi bulan Asfalt Üretim Tesisi'nin ilçeye en az 30 yıl hizmet edeceğini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Bu tesis sayesinde Bornova'nın yol sorunlarını çözerken dayanışma içinde diğer ilçelere ve altyapı kurumlarına da destek olacağız. Tabi ki burada üreteceğimiz asfaltın bir maliyeti olacak. Bunu karşılamak ve bugüne kadar olduğu gibi harcadığımız her kuruşun hesabını Bornovalıya vermek durumundayız. Öncelikle Bornovamıza hizmet edecek olan tesisten aynı zamanda gelir elde edeceğiz. Buradan ortaya çıkacak kazanç Bornovamıza yine yatırım ve hizmet olarak dönecek" dedi.

İSİMLERİ PARKLARDA YAŞATILACAK

Bornova Belediyesi 1998 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Şehit Er Yavuz Dinler ile geride bıraktığımız Mart Ayı'nda yaşamını yitiren CHP'li Meclis Üyesi Ali Kılıç'ın adını Erzene Mahallesi'nde içinde spor tesislerinin de bulunduğu parklarda yaşatacak. Şehit Er Yavuz Er'in adı, 19 Mayıs 1919, Ali Kılıç'ın adı ise evinin bulunduğu 113/19 ile 113/24 arasında kalan parka verilecek. İsimlerin verilmesi ile ilgili kararlar Bornova Belediye Meclisi'nce oybirliği ile alındı.

ŞAMPİYON CİMNASTİKÇİLERE ÖDÜL

Bornova Belediye Meclisi, Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası kadınlar senkronize finalinde şampiyon olan Bornovalı milli sporcular Sıla Karakuş ve Sena Elçin Karakaş ile İbrahim Çolak'ı birer tam altınla ödüllendirdi. Başarılı sporcuların ödüllerini, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ takdim etti.