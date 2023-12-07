Bornova Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, periyodik aralıkla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Pınarbaşı ile devam etti. Gürpınar Mahalle Muhtarı Osman Bağcı ve Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Koray Doğru ile bir araya gelen Başkan İduğ, isteklerini dinledi. görüş ve önerilerini aldı. Mahallede yaşanan sorunları yerinde inceledi.

Pınarbaşı'nda görev yapan muhtarlarla mahalleyi gezen Başkan İduğ, Gürpınar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde esnafla ve Bornovalılarla sohbet etti. Başkan Mustafa İduğ, "İlçemizde vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve talepleri anında değerlendiriyor, hızla çözüm üretiyoruz. Muhtarlarımızla beraber Pınarbaşı semtimizi gezerek yerinde incelemeler yaptık"dedi.

Muhtarlardan gelen talepleri dikkatle dinlediklerini de ifade eden Başkan İduğ, "Mahallelerin ihtiyaçlarını tespit ettik. Mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Biz kendi üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bizim sorumluluk alanımız dışında olan işler ve yerler konusunda da yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak için ilgili kurumlarla görüşeceğiz" diye konuştu.