Bornova Belediye Başkanı İduğ, esnafla bir araya geldi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 3. Sanayi Sitesi'nin her ayın ilk çarşamba günü düzenlediği Geleneksel Kuru Fasulye Günü'nde esnafla bir araya geldi. Bornova Belediyesi'nin asfalttan eğitim desteklerine kadar her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceğini belirten Başkan İduğ, 2024 yılının çok zor geçeceğini esnafın hazırlıklı olması gerektiğini söyleyerek, iş hayatından edindiği tecrübeler ışığında tavsiyelerde bulundu.

Sanayi Sitesi Başkanı Yalçın Dönmez'in ev sahipliğini yaptığı Geleneksel Kuru Fasulye Günü'ne katılanlarla sohbet edip işlerinin durumuyla ilgili bilgi alan Başkan İduğ, esnafın ayakta kalmasının önemine dikkat çekti. Herkesin dikkat etmesi gereken en önemli konunun işletme giderlerini kontrol etmek olduğunu söyleyen Başkan İduğ, "Giderlerini kontrol altına alan arkadaşlarımızın 2024 yılında zorlukların üstesinden daha kolay geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ KONU TASARRUF"

İş yaşamında ayakta kalmak için tasarrufun ön planda tutulduğu bir dönem yaşandığını ifade ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "2023 yılında hepimizin giderleri arttı. Satın alma gücümüz düştü. Bunun için bazı çalışmalar yapmalıyız. Esnafların iş yerlerini birleştirmelerinden bahsediliyor. Evet. Bu da çözüm yolları arasında yer alıyor. Ama en önemli konu tasarruf" dedi.

TASARRUF ODAKLI BELEDİYE YÖNETİMİ

Bornova Belediyesi'nde tasarruf odaklı yaptığı çalışmaları anlatan İduğ, "Biz ilk olarak bütün kiralık araçların yerine belediyemiz bünyesine araçlar satın aldık. Bu sayede yılda 350 milyon lira araç kirası ödemiyoruz. Bu para devlete belediyeye kalıyor. Ayrıca yılda 100 milyona yakın elektrik parası ödüyoruz. Bunun için de bir çalışma başlattık. Güneş enerji sistemi yapıyoruz. Bu yatırım kendisini 3 senede amorte edecek. Bunun için Avrupa Birliği'nden 500 bin euro fon aldık. Yine 1 Ay önce 110 bin euro Çevre Yeşil Gelecek fonundan yararlandık. Yani hepimizin yapması gereken içinde bulunduğumuz noktada neler yapabiliriz diye düşünmek" diye konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN BAKIM VE SERVİSİ İÇİN EĞİTİM

Başkan Mustafa İduğ, iş arayan insan sayısının fazla olduğunu fakat nitelikli insan bulmanın zor olduğunu da ifade ederek, "Yerel Yönetim olarak biz Sivil Toplum Örgütleri ile birlikte kurumlar arası iş birliğe yaparak bu konulara temas ediyoruz. 29 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde 2 gün burada AR-GE Merkezinde Elektrikli Otomobil Bakım ve Servis Konusunda kendisini geliştirmek isteyenlere fırsat vereceğiz. Bu sertifikalı bir çalışmadır" diyerek bilgi verdi.

Sanayi Sitesi Başkan Yalçın Dönmez de Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un esnafın arkasındaki güçlü desteğinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.