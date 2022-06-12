Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibi Zelenskiy oldu - Haberler

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Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibi Zelenskiy oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibi Zelenskiy oldu

Rusya'da öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kurulan Özgürlük İçin Boris Nemtsov Vakfı, 2022 Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu açıkladı.

Rusya'da öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kurulan Özgürlük İçin Boris Nemtsov Vakfı, 2022 Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu açıkladı.

Rusya'da 2015 yılında öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kızı Zhanna Nemtsov tarafından kurulan Özgürlük için Boris Nemtsov Vakfı bu yılki ödülün sahibinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu açıkladı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Adaylar arasında Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Ukraynalı rock grubu Okean Elzy'nin lideri Sviatoslav Vakarchuk, savaşta gönüllü sağlık görevlisi biriminin kurucusu Yuliia Paievska (Taira), Devlet Başkanı Danışmanı Oleksiy Arestovych vardı. Vakıf kurucuları ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonuçlarına göre 2022 Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nü kazanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy oldu" denildi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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