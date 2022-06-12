Bolvadin polisinden huzur denetimi - Haberler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 98 şahıs ve 43 araç sürücüsü denetlenirken, denetimlerde bir alkollü araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde huzur denetimi gerçekleştirildi. Uygulamada 98 şahıs ve 43 araç sürücüsü trafik ve asayiş yönünden denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, 1 araç ise trafikten men edildi. 2 araç sürücüsüne de belge eksikliğinden dolayı 5 bin 258 TL idari para cezası uygulandı. İlçe genelinde rutin şok uygulamanın devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel