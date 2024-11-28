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Bolvadin'in Gece Işıkları Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Bolvadin'in Gece Işıkları Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gün batımından sonra dron ile çekilen ışıklar içindeki görüntü görenleri mest etti. Planlı yapılaşması ve ışık yansımaları ile ilgi odağı oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gün batımından hemen sonra dron ile çekilen ışıklar içindeki görüntüsü görenleri mest etti.

Afyonkarahisar'ın en büyük ilçelerinden birisi olan Bolvadin ilçesi gündüz olduğu kadar gecede ayrı bir güzel. Planlı yapılaşması ile dikkat çeken ilçenin dron ile havadan çekilen ışıklar içindeki görüntüsü özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cadde ve sokaklardaki ışık yansımaları ise görüntüye ayrı bir güzellik kattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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