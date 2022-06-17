Bolvadin'de tayini çıkan polislere veda yemeği verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolvadin'de tayini çıkan polislere veda yemeği verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bolvadin'de tayini çıkan polislere veda yemeği verildi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, tayini çıkan polislere veda yemeği düzenlendi ve plaket verildi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, tayini çıkan polislere veda yemeği düzenlendi ve plaket verildi.

Etkinliğe Kaymakam Taner Bolat, Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Cezaevi Komutanı Teğmen Celalettin Şahbaz ve polis memurları katıldı. Yemekte yaptığı konuşmada Kaymakam Bolat polis olarak ya da memur olarak Türkiye'nin her köşesinde ülke için çalışmanın hem ayrı bir tecrübe hem de yapılması gereken bir görev olduğunu belirtirken vazife sırasında ev önemli olan duygunun ise vatan, bayrak, millet ve devlet aşkı olduğunu vurguladı.

Konuşmanın ardından tayini çıkan polis memurlarına Bolat ve Gürfidan tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan hatıra plaketlerini verdi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Bolat, "Kaymakamlık olarak tayini çıkan polislerimize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinizde üstün başarılar diliyor, ailenizle bir ömür boyu mutlu olmanızı temenni ediyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Karahisar Hisarcık Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title