Bolvadin'de polis ve jandarma sürücüleri afişlerle uyardı - Haberler

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Bolvadin'de polis ve jandarma sürücüleri afişlerle uyardı

İhlas Haber Ajansı - Onur Dal - Yerel
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Bolvadin'de polis ve jandarma sürücüleri afişlerle uyardı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bayram dolayısıyla trafik yoğunluğunun artmasıyla güvenlik güçleri de denetimlere başladı.

Bolvadin'de polis ve jandarma sürücüleri afişlerle uyardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bayram dolayısıyla trafik yoğunluğunun artmasıyla güvenlik güçleri de denetimlere başladı. Polis ve jandarma ekipleri denetimlerle birlikte bilboardlara 'bayramınız kemerli olsun' afişleri astı.

Bolvadin ilçesinde polis ev jandarma ekipleri trafik denetimlerinin yanı sıra vatandaşları bilgilendirmek için bilboardlara afişler astı. Emniyet kemerinin önemine vurgu yapan ekipler ayrıca durdurdukları araç sürücüleri ve yolculara emniyet kemerinin hayat kurtaran bir güvenlik önlemi olduğunu anlattı.

Durdurulan araç sürücülerinden Furkan Demirbaş, uygulamanın yerinde olduğunu kaydederek, "İnşallah herkes kamerini takar ve sıkıntılar olmaz, herkese iyi bayramlar" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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