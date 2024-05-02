Üye Girişi
Haberler

Bolvadin'de Marketlere Hijyen ve Fiyat Denetimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde marketlere yönelik hijyen ve ürün fiyat denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen standartları ve stokçuluk gibi konular incelendi. Denetimlerin amacı, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak ve perakende gıda sektörünün standartlara uygunluğunu teşvik etmektir.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde marketlere yönelik hijyen ve ürün fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri marketlerde yönelik bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen standartları, muhafaza koşulları ve stokçuluk gibi konular titizlikle incelendi.

Denetimler hakkında açıklamada bulunan yetkililer, halkın sağlığının korunması ve ürünlerin doğru fiyatlandırılması üzerine denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladılar. Bu denetimlerin amacının, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı ürünlere erişimini sağlamak olduğu belirtildi. Bolvadin'deki marketlerin bu denetimlerden geçirilmesiyle, ilçe genelindeki perakende gıda sektörünün standartlara uygunluğunun sağlanması ve vatandaşların sağlıklı ürünler satın almasının teşvik edilmesi amaçlandığı ve denetimlerin sürekli, düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title