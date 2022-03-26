Bolvadin'de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor - Haberler

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Bolvadin'de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Onur Dal - Yerel
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Bolvadin'de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 10 gün önce başlayan asayiş ve trafik uygulaması devam ediyor.

Bolvadin'de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 10 gün önce başlayan asayiş ve trafik uygulaması devam ediyor.

Bolvadin 'de 12 polisin katılımıyla gerçekleştirilen son asayiş ve trafik uygulamasında, 38 araç ve 97 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube ekiplerinin destekleriyle Yeni mahalle, Alaca mahalle ve Selçuklu mahallesi Akcan Parkı kavşağında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. Asayiş uygulamasında 38 araç kontrol edildi, 97 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği açıklandı.

Bolvadin'de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

Bolvadin'de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

Bolvadin'de asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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