Bolvadin'de açılan giyim üretim sergisi büyük ilgi gördü - Haberler

Bolvadin'de açılan giyim üretim sergisi büyük ilgi gördü Afyonkarahisar'ın Bolvadin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından giyim üretim kursunun sergi açılışı yapıldı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından giyim üretim kursunun sergi açılışı yapıldı. Dişli beldesinde gerçekleşen sergi açılışına Bolvadin Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı, Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, Halk Eğitim Müdürü Yalçın Uçak, Dişli İmam hatip Orta Okulu Müdürü Mustafa Uyar, İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Gerçekleştirilen açılışta Nalçacı, kursiyerlere bilgi, beceri kazandıkları kurslarda ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri gelir elde edici aktiviteye dönüştürmelerini temenni etti. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel milli eğitim bakanlığı Karahisar Yerel Haberler

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