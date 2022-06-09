Bolvadin'de 35 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolvadin'de 35 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bolvadin'de 35 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 35 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 35 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

Bolvadin'de hac ibadetini yerine getirecek 35 kişi kutsal topraklara uğurlandı. İlçedeki ilk hac kafilesi için Çarşı Cami önünde uğurlama töreni yapıldı. Uğurlamaya Kaymakam Taner Bolat, Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı ve İlçe Müftüsü İbrahim Kacaroğlu ve hacca gidenlerin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Yapılan duaların ardından hacı adaylarının yola çıkacağı otobüse binen Kaymakam Bolat, hacı adaylarıyla vedalaştı ve hacı adaylarından helallik istedi. Uğurlamada zaman zaman duygusal anlarda yaşandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Hisarcık Cami Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title