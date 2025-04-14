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Bolu semalarında F-16 uçakları saygı uçuşu gerçekleştirdi

Bolu semalarında F-16 uçakları saygı uçuşu gerçekleştirdi
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Bolu'da Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları 'Saygı Uçuşu' gerçekleştirdi.

Bolu'da Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları 'Saygı Uçuşu' gerçekleştirdi. Kent semalarında alçak irtifada yapılan uçuş, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından saat 11.30'da Bolu üzerinde saygı uçuşu yapıldı. İzzet Baysal 50. Yıl İlkokulu öğrencileri ellerinde Türk bayraklarıyla Kent Meydanı'nda toplanarak uçuşu izledi. Çoğu vatandaş, cep telefonlarıyla anı kayda aldı. Kent semalarında alçak irtifada yapılan uçuş, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Gerede ilçesinden gelen ortaokul öğrencisi Mustafa Çınar Çığırılı, "Gerede'den geldim gösteriyi izlemek için. Güzeldi. İlk başta biraz korkutucu oldu, geçerken ama geldiğini tam anlayamadım" dedi. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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