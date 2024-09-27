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Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Bolu'da Lokum Dağıtımı Yapıldı

Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz İçin Bolu'da Lokum Dağıtımı Yapıldı
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İstanbul'da şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına, Bolu'daki Kadı Cami'de Cuma namazı sonrası lokum dağıtımı gerçekleştirildi. Yılmaz'ın meslektaşları tarafından yapılan lokum ikramı, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve Yılmaz'ın şehit edilmesine tepki gösterildi.

İstanbul'da şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına Bolu'da Cuma namazı sonrası Kadı Cami'de lokum dağıtıldı.

İstanbul'da 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına Cuma namazı sonrası Kadı Cami'de lokum dağıtıldı. Lokum dağıtımını, Yılmaz'ın Bolu'da görev yapan meslektaşları gerçekleştirdi. Cuma namazı çıkışında lokum ikramını alan vatandaşlar, Yılmaz'ın şehit edilmesine tepki göstererek, meslektaşlarına baş sağlığı diledi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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