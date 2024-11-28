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Bolu Öğretmenleri Halk Oyunları Topluluğuyla Geleneksel Kültürü Yaşatıyor

Bolu Öğretmenleri Halk Oyunları Topluluğuyla Geleneksel Kültürü Yaşatıyor
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Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerden oluşan halk oyunları topluluğu kurarak Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunlarını sahneye koymayı hedefliyor. Müdür Fatih Öncü, öğretmenlerin çalışmasına zeybek oynayarak destek verdi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan halk oyunları topluluğu muhteşem gösterilere sahne oldu. Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenlerin çalışmasına zeybek oynayarak destek verdi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenler halk oyunları topluluğu kurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışması ile kurulan öğretmenler halk oyunları topluluğunda başlangıçta 150 öğretmen yer aldı. Proje kapsamında Türkiye'nin tüm yörelerine ait halk oyunlarının sahneye konulması hedefleniyor. 7 bölgeden 7 yöre çalışması ile öğretmenler hem sosyal aktivite fırsatı buluyor hem de Anadolu'nun halk oyunları kültürünü başta kendi öğrencileri olmak üzere gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Özel hazırlanan kutlama videosu için kostümlerini giyen öğretmenler hünerlerini sergiledi. Farklı okullardan 50 öğretmenin katılımı ile hazırlanan videoda öğretmenler Bolu yöresi, Ankara yöresi, Gaziantep yöresi, Van yöresi, Antalya yöresi, Aydın yöresi, Kırklareli yöresi oyunlarını oynadı. Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü de zeybek oynayarak öğretmenlerin çalışmasına destek oldu.

"7 farklı bölgesinin 7 farklı rengini halk oyunları yoluyla işleme fırsatı bulduk"

Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, halk oyunları topluluğuna öğretmenlerden yoğun ilgi olduğunu söyleyerek, "Gösterdikleri ilgi için öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bolu'muzun doğal ve kültürel mekanlarında ülkemizin 7 farklı bölgesinin 7 farklı rengini halk oyunları yoluyla işleme fırsatı bulduk. Amacımız öğretmenler olarak öğrencilerimize öncelikle rol model olabilmek. Öğrencilerimizin öz kültürünü öğrenebilmelerini, değerlerini öğrenebilmelerini, geçmişle gelecek arasında bağlantı kurabilmeleri için zemin oluşturmayı amaçladık" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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