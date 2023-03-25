Bolu'nun yüksek kesimlerinden gün batımı böyle görüntülendi Bolu'nun yüksek kesimlerde akşam saatlerin güneşin dağlar arkasından battığı görüntü görenleri mest etti.

Bolu'nun yüksek kesimlerinden gün batımı böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'nun yüksek kesimlerde akşam saatlerin güneşin dağlar arkasından battığı görüntü görenleri mest etti.

Günlerdir güneş yüzü görmeyen Bolu'da güneşli bir gün yaşandı. Akşam saatlerinde Karayokuş tepesinden başlayan gün batımı Alıç kayasından batarken muhteşem görüntü oluşturdu. Görenleri mest eden gün batımı manzarası, görüntülendi. Dağların arkasından batarken görsel şölen oluşturan güneş çoğu vatandaş tarafından cep telefonu ile fotoğraflandı.