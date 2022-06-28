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Bolu'nun Mengen ilçesi sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bolu'nun Mengen ilçesi sular altında kaldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde şiddetli sağanak sebebiyle taşan dereler ilçeyi sular altında bıraktı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde şiddetli sağanak sebebiyle taşan dereler ilçeyi sular altında bıraktı. Ev ve iş yerlerini suların bastığı ilçede birçok mahalleye girişler yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen ilçesinde Türk Beyli Çayı, Mengen Çayı ve Sazlar Deresi taştı. Taşkınla birlikte ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Cadde ve sokaklarda yaklaşık yarım metre yüksekliğine çıkan sular ev ve iş yerlerini de etkiledi. Evlerde yaşanan su baskınları sebebiyle bazı mahallelere girişler şeritler çekilerek yasaklandı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, AFAD, Türk Kızılay, İl Özel İdaresi, Mengen Belediyesi, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Riskli bölgeler tahliye ediliyor

Sel sebebiyle Mengen-Pazarköy yolunun tamamen ulaşıma kapatıldı. Selin etkili olduğu güzergahta bulunan Sazlar köyü ve Yörükler mahallesinde vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden çıkarılarak güvenli bölgelere götürüldüler.

İlçede bulunan bir marketin sorumlusu olan Savaş Kabasakal, "Ben yarım saat önce geldim. Depodaki malları yukarı çıkaralım dedik. 15 dakika dayanabildik. Sonra depo su almaya başladı. Depoda 1 metre 20 santim su var. Çıkarabildiğimiz malları çıkardık ama makineler olduğu için canımızı kurtarmak için kaçtık" diye konuştu. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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