Bolu Mudurnu İlçe Müftülüğü'nden Umre Hazırlık Semineri

Bolu Mudurnu İlçe Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlara yönelik 81 il müftülüğü koordinesinde seminerler düzenleniyor. Bu çerçevede Mudurnu İlçe Müftülüğü tarafından Beşkavaklar Camii'nde kutsal topraklara gidecek olan 70 umreci için uygulamalı "Umre Hazırlık Kursu Eğitim Semineri" düzenlendi.

Beşkavaklar Camii İmam Hatibi Ömer Tanrıkulu, 22 Şubat'ta kutsal topraklara gidecek olan umrecilere bilgilendirmeler yaptı. - BOLU