Bolu Mudurnu'da Köylüler İmece Usulüyle Hayvanlarına Silaj Taşıyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 50 hanesi bulunan köyde, hasat döneminde 250 ton silaj elde eden köylüler, kışın imece usulüyle hayvanlarına silaj taşıyor.

Mudurnu'ya bağlı 50 haneden oluşan Cuma köyünde vatandaşlar, yaz mevsiminde gerçekleştirdikleri silaj hasadıyla 250 ton mısır silajı elde etti. Köy halkının ortak kullanım alanında muhafaza ettiği silajlar kış döneminde gün yüzüne çıktı. 50 hanede tarımla uğraşan köylüler bir araya gelerek, 250 ton silajı kışın gelmesiyle birlikte imece usulüyle hayvanlarına traktör yardımıyla götürüyor. Cuma köyü muhtarı İbrahim Okumuş, günlük olarak bir hayvana 20 kilograma kadar mısır silajı verdiklerini, köylerinde imece usulüyle komşularıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Her gün bir komşuya, ertesi gün başka bir komşuya yardım ederek silaj doldurduklarını dile getiren Okumuş, köylerindeki 100 büyük baş hayvana ise toplamda 80 ton silaj temin ettiklerini ifade etti. Okumuş, dayanışma ve birlik beraberliğin köylerindeki temel prensip olduğunu belirterek, "Yardımlaşmayı severek yapıyoruz, birlik beraberlik bizim işimiz" dedi. - BOLU