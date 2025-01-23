Bolu Kartalkaya Otel Yangınında Feray ve Oya Kanpolat Hayatını Kaybetti

Bolu Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybeden stilist Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evlerinde sessizlik yaşanırken, baba Nogay Kanpolat'ın yoğun iş programı nedeniyle tatile katılamadığı öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Yaşamını yitirenlerin kimlikleri yapılan adli tıp çalışmalarının ardından ortaya çıktı. Açıklanan isimler arasında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşayan ve ünlü isimlere stil danışmanlığı yapan Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ın isimleri de yer aldı. Anne ve kızının sömestir tatili nedeniyle gittikleri tatile baba Nogay Kanpolat'ın yoğun iş programı nedeniyle katılamadığı öğrenildi. Oteldeki yangın haberini duyan aile yakınlarının ünlü isim ve kızından haber alamamasının ardından otelin bulunduğu bölgeye gittikleri ve sonrasında Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kimlik teşhisinin ardından acı haberi duydukları öğrenildi. Kanpolat ailesinin Sarıyer'de yaşadıkları site ve çevresinde sessizliğin hakim olduğu görülürken, site ve çevresi dron ile görüntülendi. Görüntülerde site içerisinde kimsenin olmadığı ancak araç yoğunluğunun yaşandığı görüldü. - İSTANBUL