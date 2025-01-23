Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım

Feryatların yürek yaktığı an: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım
Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda

Yüksel Güran'ın şüpheli hareketlerinin nedeni gerekçeli kararda

Bolu Kartalkaya'daki Yangın: Savcılar İncelemelerde Bulundu

Bolu Kartalkaya'daki Yangın: Savcılar İncelemelerde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası cumhuriyet savcıları, olay yerinde yaklaşık 1 saatlik inceleme yaptı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti ve 11 kişi gözaltına alındı.

Bolu Kartalkaya'da yangın felaketinin yaşandığı otelde cumhuriyet savcıları, yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınırken, olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı. Arama ve inceleme çalışmalarının tamamlandığı otelde cumhuriyet savcıları yaklaşık 1 saat incelemede bulundu. Otelin hem içerisini hem de arka kısmında değerlendirmelerde bulunan savcılar bölgeden ayrıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dünya devi onun için geliyor
img

Bir ülkede VAR kalkıyor
img

Beşiktaş, bir saniye bile düşünmeden reddetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazi selamına benzetilen selamı tepki çekmişti: Elon Musk'a Netanyahu'dan tam destek

Netanyahu Elon Musk'un 'selamına' bakın ne dedi?
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.