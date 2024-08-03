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Bolu Jandarma Arama Kurtarma Timi, Kırşehir'de Depremde Kurtarma Eğitimi Verdi

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Cumhuriyetin 100. Yılında 20 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetişsin mottosuyla Bolu Jandarma Arama Kurtarma Timi, Kırşehir'de 87 kişiye depremde kentsel kurtarma eğitimi verdi.

'Cumhuriyetin 100. Yılında 20 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetişsin' mottosuyla Bolu Jandarma Arama Kurtarma Timi, Kırşehir'de 87 kişiye depremde kentsel kurtarma eğitimi verdi.

Bolu Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD personelinden oluşan toplam 87 personele Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün eğitim alanlarında eğitim verildi. Depremde arama kurtarma eğitimi, muhtemel deprem durumlarında hızlı ve etkili müdahale yeteneğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturuldu. Uygulamalı ve teorikte verilen eğitimlerde; deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenler deprem anında hareket tarzı, kullanılacak ekipmanlar ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili temel prensipler anlatıldı.

Uygulamalı eğitimlerde ise personel, enkazda arama kurtarma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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