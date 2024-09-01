Üye Girişi
Haberler

Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 3. oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Türker Uygur, 3'üncü oldu. Uygur'un başarısı emniyet teşkilatında ve spor dünyasında takdir topladı.

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Türker Uygur, 3'üncü oldu.

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Farklı kategorilerde sporcular mücadele etti. Bolu'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli 51 yaşındaki Türker Uygur'da yarışmaya katıldı. 45 yaş üstü kategoride mücadele eden Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3'üncü oldu. Uygur'un, uzun süredir yarışma için hazırlandığı öğrenildi. Uygur'un başarısı emniyet teşkilatında ve spor dünyasında takdir topladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Uygur Spor bolu Yerel Yaşam Spor Güncel Haberler

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

 Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

 CHP lideri Özel: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz

CHP lideri Özel: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2024 MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı? Bein Sports 3 CANLI izle! (MANCHESTER CITY- LIVERPOOL) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Manchester United FC- Liverpool maçı ne zaman? Manchester United FC- Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? 1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak?
title