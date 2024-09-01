Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 3. oldu

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 51 yaşındaki Bolu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Türker Uygur, 3'üncü oldu.

Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Farklı kategorilerde sporcular mücadele etti. Bolu'da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli 51 yaşındaki Türker Uygur'da yarışmaya katıldı. 45 yaş üstü kategoride mücadele eden Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3'üncü oldu. Uygur'un, uzun süredir yarışma için hazırlandığı öğrenildi. Uygur'un başarısı emniyet teşkilatında ve spor dünyasında takdir topladı. - BOLU