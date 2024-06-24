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Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Yeni Binasının Temelleri Atıldı

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Bolu'da yıllardır eski binada çalışmalarını sürdüren Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün yeni binasının temelleri atıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, yapımına devam edilen AFAD binasındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Bolu'da yıllardır eski binada çalışmalarını sürdüren Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün yeni binasının temelleri atıldı.

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde yıllardır eski binada faaliyetlerini sürdüren Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yeni binasına kavuşacak. Civril Mahallesi'nde geniş bir alana yapılacak olan AFAD İl Müdürlüğü binasının temelleri atıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç yapımına devam edilen AFAD binasındaki çalışmaları yerinde inceledi. Yetkilerden bilgi alan Vali Kılıç, çalışanlara kolaylıklar diledi. Civril Mahallesi'ne yapılacak olan binanın bulunduğu konum itibariyle AFAD ekipleri, muhtemel doğal afetlere hızlı bir şekilde çıkış yapabilecek. Ayrıca geniş alan ve lojistik deposunun binanın yanında olması sayesinde AFAD çalışanları, gönüllülere geniş alanda kapsamlı eğitimler verebilecek. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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