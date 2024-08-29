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Bolu Gölköy Barajı Gölü'nde İçme Suyu Krizi

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Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde su seviyesi yüzde 35'e düştü. Tarımsal faaliyetler durduruldu.

Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. Tarımsal faaliyetlerin durdurulduğu gölde su seviyesi yüzde 35'e düştü.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'ndeki su oranı yüzde 35 seviyesine geriledi. Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü. Bolu'nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü'nde 4 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. Bolu Valiliği'nin kararıyla tarım arazilerine suyu verme işlemi durduruldu. Gölde suyu seviyesinin geriye çekildiği alanlar havadan dron ile görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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