Bolu Geçişinde Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

Bolu Geçişinde Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu
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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Bolu TEM Otoyolu'nda yoğun trafikle karşılaşıyor. Araç arızaları ve maddi hasarlı kazalar nedeniyle ilerleme güçlüğü yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için vatandaşlar yola çıkarken, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için vatandaşlar, arife günü sabahın erken saatlerinde yola çıkmaya başladı. Bolu'nun TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Bolu Dağı Tüneli, Gerede-Karadeniz bağlantı yolu ve Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Araç arızalanmaları ve maddi hasarlı kazalar sebebiyle Bolu geçişinde araçlar güçlükle ilerliyor. Trafik yoğunluğunun gün boyunca sürmesi bekleniyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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