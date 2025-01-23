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Bolu'daki Yangın Sonrası Tatilciler Kayak Yapmaya Devam Ediyor

Bolu'daki Yangın Sonrası Tatilciler Kayak Yapmaya Devam Ediyor
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Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrası bazı tatilciler, pistlerde kayak yaparak tatilin tadını çıkarmaya devam etti.

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından tatilciler, pistlerde kayak yapmaya devam etti.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden olan Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, meydana gelen otel faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Olayın üzerinden 3 gün geçen kayak merkezinde bazı tatilcilerin kayak yapmaya devam ettiği görüldü. Grand Kartal Otel'e ait pistlerde sessizlik hakimken, diğer pistlerde tatilcilerin kayak keyfi sürdü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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