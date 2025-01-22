Bolu'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Sarıtaş Ailesi Toprağa Verildi

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel yangınında hayatını kaybeden Sarıtaş ailesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Tatil için gittikleri Bolu'daki yangına otelin 9. katında konakladıkları odada yakalanan Yılmaz Sarıtaş (51), kızı Nehir Sarıtaş (15) ve oğlu Doruk Sarıtaş (13) hayatını kaybetmişti. Yılmaz, Nehir ve Doruk, Ankara'da Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. - ANKARA