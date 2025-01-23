Üye Girişi
Haberler
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek
Tatile gittiği otel mezarı oldu! 17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı

17 yaşındaki Özüm'ün oteldeki son görüntüsü yürekleri sızlattı
Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

İşte 78 canımızı hayattan koparan felakette ilk bulgular
Meral Akşener'in danışmanından, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı' iddialarına yanıt

Meral Akşener, 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' olacak mı?

Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını: Yangın Merdivenlerinde Kritik Hatalar

Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını: Yangın Merdivenlerinde Kritik Hatalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, Grand Kartal Otel'in yangın merdivenlerinin içerde olduğu ve halılarla kaplı olduğu belirlendi. Yangın güvenliği açısında gereken sistemlerin eksikliği büyük can kaybına yol açtı.

Bolu Kartalkaya'da yalnızca yanan Grand Kartal Otel'in yangın merdivenlerinin içeride olduğu, bölgedeki diğer 4 otelin ise yangın merdivenlerinin binanın dışında olduğu görüldü. Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, "En büyük gaf, yangın merdivenlerinin halılarla kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı. İnsanlar yangından çıkamadı" dedi.

2200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. 5 otelin bulunduğu Kartalkaya'da 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü. Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin ise bina içinde olduğu görüldü.

"İnsanlar yangından çıkamadı"

Otelin yangın merdiveninin halılarla kaplı olduğunu dile getiren Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, "2 bin metrekarenin üzerindeki her alanda yangın söndürme sistemi olması gerekiyor. Bu otelde normal şartlarda olması gerekiyor. Burada var mı? Yok ne yazık ki. Yangının da büyümesinin, büyük can kaybına sebep olmasının nedeni o. Koridorlarda mevcutta kapılar arasında dumanın geçişini engelleyecek sistemler olması gerekiyor. Eğer yangın merdivenleri ayrılmış, izole edilmiş, hava kompartmanı olan ve mevcutta bizim kaçış tünelleri dediğimiz kapılar olsaydı insanlar dumana maruz kalmadan güvenli yangın merdivenleriyle aşağıya inecekti. Bu anlattıklarımın hepsi olsaydı hiç can kaybı olmayacaktı. En büyük gaf, yangın merdivenlerinin halılarla kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı. İnsanlar yangından çıkamadı. Camlara yönelmek zorunda kaldılar. Kapıların 60 derece yangına dayanıklı olması gerekiyor. Feryat figan bu durumu izledik" ifadelerini kullandı.

Grand Kartal Otel'in içerisindeki iki yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında çekilen iki farklı görüntüden birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplandığı, diğerinde ise alevler içinde kaldığı görüldü. Otelin yangın merdivenlerindeki halılar da yangın esnasında kaydedilen görüntülerde yer aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
img

Yıllardır tartışılan nafaka usulü değişiyor
img

Feryatların yürek yaktığı an: Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Faizlerin düşürülmesini istiyorum

ABD'nin yeni başkanı Trump'tan kritik faiz mesajı!
Victor Osimhen, gazetecileri yumrukladı

Osimhen gazetecileri yumrukladı!
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.