Bolu'daki Grand Kartal Otel Yangını: Yangın Merdivenlerinde Kritik Hatalar

Bolu Kartalkaya'da yalnızca yanan Grand Kartal Otel'in yangın merdivenlerinin içeride olduğu, bölgedeki diğer 4 otelin ise yangın merdivenlerinin binanın dışında olduğu görüldü. Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, "En büyük gaf, yangın merdivenlerinin halılarla kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı. İnsanlar yangından çıkamadı" dedi.

2200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. 5 otelin bulunduğu Kartalkaya'da 4 otelin yangın merdiveninin binaların dışında ve metal olduğu görüldü. Felaketin yaşandığı Grand Kartal Otel'in yangın merdiveninin ise bina içinde olduğu görüldü.

"İnsanlar yangından çıkamadı"

Otelin yangın merdiveninin halılarla kaplı olduğunu dile getiren Acil Durum Yönetimi ve İş Güvenliği Uzmanı Hacı Latif İşcen, "2 bin metrekarenin üzerindeki her alanda yangın söndürme sistemi olması gerekiyor. Bu otelde normal şartlarda olması gerekiyor. Burada var mı? Yok ne yazık ki. Yangının da büyümesinin, büyük can kaybına sebep olmasının nedeni o. Koridorlarda mevcutta kapılar arasında dumanın geçişini engelleyecek sistemler olması gerekiyor. Eğer yangın merdivenleri ayrılmış, izole edilmiş, hava kompartmanı olan ve mevcutta bizim kaçış tünelleri dediğimiz kapılar olsaydı insanlar dumana maruz kalmadan güvenli yangın merdivenleriyle aşağıya inecekti. Bu anlattıklarımın hepsi olsaydı hiç can kaybı olmayacaktı. En büyük gaf, yangın merdivenlerinin halılarla kaplı olması. Tahliye edilmesi gereken yerlerde alev vardı. İnsanlar yangından çıkamadı. Camlara yönelmek zorunda kaldılar. Kapıların 60 derece yangına dayanıklı olması gerekiyor. Feryat figan bu durumu izledik" ifadelerini kullandı.

Grand Kartal Otel'in içerisindeki iki yangın merdiveni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sırasında çekilen iki farklı görüntüden birinde yangın merdivenlerinin dumanla kaplandığı, diğerinde ise alevler içinde kaldığı görüldü. Otelin yangın merdivenlerindeki halılar da yangın esnasında kaydedilen görüntülerde yer aldı. - BOLU