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Bolu Dağı Tüneli'nde Trafik Sıkışıklığında Horon Tepildi

Bolu Dağı Tüneli'nde Trafik Sıkışıklığında Horon Tepildi
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TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana gelen kazaların ardından tıkanan trafikte bir grup vatandaş horon tepti. Yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazalar sırasında otobüsle seyahat eden yaşıtlar, müzik eşliğinde eğlendi.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde dün meydana gelen kazalar sebebiyle tıkanan trafikte bir grup vatandaş horon tepti.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde dün yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle birçok araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazaların meydana geldi bölgede trafik dururken, otobüsle seyahat eden bir grup vatandaş beklemekten sıkıldı. Tulumunu çıkaran bir vatandaş, müzik çalmaya başladı. Müzik eşliğinde onlarca kişi horon tepip eğlenirken, o anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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