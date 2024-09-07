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Bolu Dağı Tüneli İstanbul İstikameti Ulaşıma Açıldı

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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde bulunan Bolu Dağı Tüneli'nin portallarının uzatılması çalışmaları tamamlandı ve yol 38 gün sonra trafiğe açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin portallarının 67 metre uzatılması çalışmaları tamamlanarak 38 gündür trafiğe kapalı olan yol ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti 31 Temmuz'da trafiğe kapatıldı. İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 38 gün trafiğe kapalı kaldı. Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi çalışmaları tamamlandı. İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler 38 gün boyunca Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu D-100 Bolu Dağı geçişinde oluşan trafik çilesini bitirmek için ekipler çalışmalarını hızlandırdı ve tünel uzatma planlanan süreden 12 gün önce bitirildi. Dün gece saatlerinde asfalt serimi yapan ekipler, alanda çizgi çalışması yaptı. 38 gündür trafiğe kapalı olan İstanbul yönü akşam saatleri itibarıyla trafiğe açıldı. Tünelin son hali ise havadan dronla görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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