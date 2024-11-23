Üye Girişi
Haberler

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Dağı'nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle karayolu beyaza büründü. Ekipler, trafik güvenliği için tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Bolu Dağı'nda etkisini artıran kar yağışı nedeniyle karayolu beyaza büründü. Ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için güzergah boyunca tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Düzce'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde özellikle parklar ve araç trafiğine kapalı yollar beyaza bürünürken önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı da mevsimin ilk karından olumsuz etkilendi. Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri ise trafiğin kapanmaması için her 45 dakikada bir güzergah boyunca tuzlama ve küreme çalışması yaparak yolu açık tutmaya çalıştı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise karayolu boyunca devriye atarak yolda sürücülere uyarılarda bulundu. Zaman zaman karayolunun uygun noktalarında bekleyen bölge trafik ekipleri sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda da uyarı yaptılar.

Kar yağışının sabaha kadar etkili olması beklenirken, ekipler ise gece boyu yoğun çalışmaya devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir

Batı, topyekun Putin'e savaş açıyor! Bir ülke daha Ukrayna'ya izin verdi

 20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı

 Belediyelere bağlı kreşler kapanabilir

Belediyelere bir kötü haber daha! Kreşlerin kapanması an meselesi
Arka Sokaklar'daki 'tarikat' sahnesi izleyicileri ayaklandırdı

Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi izleyicileri ayaklandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir? Öğretmenler Günü mesajı (Kısa-Anlamlı) 2024 24 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 24 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bodrumspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bodrumspor Galatasaray geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bodrumspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodrumspor Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.