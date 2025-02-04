AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
İsrail'in tampon bölgede inşa ettiği askeri üsler uydu görüntülerinde ortaya çıktı

Esad kaçar kaçmaz harekete geçmiş! Skandal uydu görüntüleriyle çıktı
Bakan Kurum'dan Ege'deki depremlere ilişkin açıklama: Hareketlilik yeniden başladı

Ege'deki deprem fırtınasıyla ilgili endişelendiren sözler

Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili, Görüş Mesafesi 35 Metreye Düştü

Bolu Dağı'nda Kar ve Sis Etkili, Görüş Mesafesi 35 Metreye Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun yükseklerinde etkili olan hafif kar yağışı ve sis nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan hafif kar yağışı ve sis sebebiyle görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü.

Bolu'nun yükseklerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 35 metreye kadar düştü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
img

80 bin TL için alnına kalıcı dövme yaptırdı
img

Yıldız futbolcudan eski günlerini hatırlatan gol
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.