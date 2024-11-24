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Bolu Dağı'nda Kar Trafiği Felç Etti

Bolu Dağı'nda Kar Trafiği Felç Etti
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D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar nedeniyle trafik durdu. Kar lastiği takmadan yola çıkan sürücüler zor durumda kaldı. Bölge trafik ekipleri yolda kalan araçları iterek yolu açmaya çalıştı.

100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde trafik kar nedeniyle durdu. Kış lastiği takmadan karayoluna çıkan sürücüler için Bölge trafik ekipleri seferber oldu. Ekipler, yolda kalan araçları iterek yolu açmaya çalıştı.

Türkiye'nin birçok ilinde kar hayatı olumsuz etkilerken, Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı'nda da trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nda kar lastiği olmadan trafiğe çıkan araçlar, yolu beyaza bürüyen karda ilerlemekte zorluk çekti. Ayrıca Bolu Dağı'nı tırmanan bir tırın makaslaması nedeniyle trafik tamamen durdu. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması ile Bolu Dağı'nda trafik yeniden verilmeye başladı.

Yolda kalan araçları trafik ekipleri itti

Kar lastiği olmadan yola çıkan araç sürücüleri karayolunda ilerlemekte zorluk çekti. Birçok sürücü yolda kalırken trafik ekipleri, yolda kalan otomobil ve hafif ticari araçları iterek yolu açmaya çalıştı.

"Yolun açılmasını bekleyeceğiz"

İstanbul'dan Bolu'ya gitmek için yola çıkan ancak Bolu Dağı'nda trafik durduğu için açılmasını bekleyen Ozan İnan isimli sürücü, "İstanbul'dan Bolu merkeze gitmek için yola çıktık ancak Bolu Dağı'nın kapalı olduğunu öğrendim. Kaynaşlı'da kaldım. Yolun açılmasını bekleyeceğiz artık. Başka çaremiz yok" dedi.

Makaslayan tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik kısmen açıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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