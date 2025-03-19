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Bolu Dağı'nda Hafif Kar Yağışı Etkili Oluyor

Bolu Dağı'nda Hafif Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları yapıyor.

TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Bolu'da hava sıcaklıkları yaklaşık 20 derece birden düştü. Sabahın erken saatlerinde kent merkezinde kar yağışı başladı. İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören TEM'in Bolu geçişi ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde de hafif kar yağışı sürüyor. D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde zaman zaman sis sebebiyle görüş mesafesi düşüyor. Öte yandan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ise hafif kar yağışı devam ediyor. Karayolları ekipleri bölgede sürekli tuzlama çalışması yaparak, buzlanmaya karşı önlem alıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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