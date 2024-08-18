Bolu Dağı'nda ağır taşıtlara geçit yasağı

Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar sebebiyle sürücülerin D-100'ün Bolu Dağı geçişine yönlendirilmesi neticesinde her pazar günü oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için saat 14.00 ile 23.00 arasında güzergah ağır taşıtlara yasaklandı.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Yönlendirme nedeniyle D-100'ün Bolu Dağı kesiminde araç yoğunluğu oluşurken, sürücüler yarım saatlik yolu saatlerce sürede geçebiliyor.

Ağır taşıtlara geçit yasaklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, D-100 karayolu üzerindeki araç trafiğini hafifletmek için güzergahın ağır taşıtlara sınırlandırıldığını açıkladı. Açıklamada, "Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünde yürütülen çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı - Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafik 31 Temmuz'dan itibaren geçici olarak D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanmaktadır. Bolu Dağı geçişinde oluşan yoğunluğun azaltılması, ayrıca alternatif güzergahta meydana gelen orman yangınının trafiğe etkisinin en aza indirilmesi amacıyla 18 Ağustos 2024 Pazar günü 14.00-23.00 saatleri arasında yapılacak denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolu ve otoyolu kullanımları sınırlandırılacaktır. Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından; Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı'ndan itibaren yapılacaktır. Sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurması, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi. - BOLU