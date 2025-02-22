Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt
İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı
Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

MASAK, Maydonoz Döner'in taktiğini ortaya çıkardı: RBT

Bolu Dağı Geçişinde Kar Yağışı Etkili

Bolu Dağı Geçişinde Kar Yağışı Etkili
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımı etkilemiyor. Kar kalınlığı yeşil alanlarda 25 cm'yi aştı ve karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Bolu geçişinde ulaşım rahat sağlanıyor.

Bolu'da 4 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yollar çift şerit olarak trafiğe açık. D-100'ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde zaman zaman yağış sebebiyle görüş mesafesi düşüyor. Karayolları ekipleri ise bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
img

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
img

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

Derbi öncesi beklenmedik Yusuf hamlesi
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü

İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.