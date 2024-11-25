Bolu Dağı Geçişinde Kar ve Sis Etkili
D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde iki gündür etkili olan kar yağışı ve sis, görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Kar kalınlığı yeşil alanlarda 75 cm'yi aştı, Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı önlemler alıyor.
İki gündür kar yağışının etkili olduğu D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor. Bölgede görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.
Bolu'da 2 gün önce öğle saatlerinde kar yağışı başladı. 2 gündür TEM'in Bolu geçişi ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı yeşil alanlarda 75 santimetreyi aştı. Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kürüme çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU