Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.40 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 06 CHS 130 plakalı tırla arkasından gelen M.E. yönetimindeki 27 ATR 733 plakalı tır çarpıştı. İlk çarpışmanın ardından her iki araç da sağ şerit üzerinde beklemeye geçti. Bu esnada aynı istikametten gelen Y.G. idaresindeki kamyonet, kaza nedeniyle durmakta olan 27 ATR 733 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Y.G. araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli aksama yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar üç şerit olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.