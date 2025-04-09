Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazlarını keser

Trump yönetiminden Avrupa'ya 'Boğaz kesme' tehdidi
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

Bolu'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından otoyolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Bolu'da zincirleme trafik kazası: 1 ağır yaralı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tırın dorsesine çarpan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 20.40 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 06 CHS 130 plakalı tırla arkasından gelen M.E. yönetimindeki 27 ATR 733 plakalı tır çarpıştı. İlk çarpışmanın ardından her iki araç da sağ şerit üzerinde beklemeye geçti. Bu esnada aynı istikametten gelen Y.G. idaresindeki kamyonet, kaza nedeniyle durmakta olan 27 ATR 733 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Y.G. araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Köroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli aksama yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar üç şerit olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.