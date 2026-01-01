Haberler

Bolu Dağı'nda eksi 10 derecede buz tutan havuza girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun kış turizmi merkezi Bolu Dağı'nda, eksi 10 derece havada tatil yapan Eren Biri, soğuk suya girerek sağlıklı bir deneyim yaşadı. Soğuk şok banyolarının faydalarını vurguladı.

Bolu'da yılbaşı tatili için kente gelen Eren Biri, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda soğuk suya girdi.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Bolu'da, yılbaşı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Bolu Dağı bölgesinde, tatil için Türkiye'ye gelen Eren Biri, soğuk havaya aldırış etmeden havuza girdi. Kaldığı otelin bahçesinde bulunan havuza giden Eren Biri, dondurucu soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girdi.

"Soğuk şok banyoları çok sağlıklı bir şey"

Soğuk suyla temasın ilk anda zorlayıcı olduğunu ancak bunun sağlıklı bir yöntem olduğunu ifade eden Eren Biri, "Su evet soğuktu ancak daha önce yaptığım bir şey. Soğuk şok banyoları çok sağlıklı bir şey, bunu en az 2 dakika yapmak lazım. İlk 30 saniyeden sonra biraz kolaylaşıyor. Yani vücut alışmıyor, kesinlikle alışmıyor ama güzel bir his. Tavsiye ediyorum. İyi ve çok sağlıklı bir deneyim. Saunadan çıkıp soğuk suya girmek oldukça sağlıklı" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası