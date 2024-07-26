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Bolu'da Yaralı Şahin Orman Muhafaza Memurlarına Teslim Edildi

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Bolu'da orman içerisinde yaralı halde bulunan şahin, orman muhafaza memurlarına teslim edildi. Yaralı şahin, rehabilitasyon merkezinde tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Bolu'da orman içerisinde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, orman muhafaza memurlarına teslim edildi. Yaralı şahine ilk müdahaleyi ormancılar yaptı.

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenözü Eğitim Tesisleri civarındaki orman içerisinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin Aladağ Orman İşletme Şefliğinde görevli orman muhafaza memurlarına teslim edildi. Yaralı şahine bulunduğu yerde ilk müdahaleyi işletme şefliği personeli yaptı. Yapılan ön muayenesinde kanadının kırık olduğu tespit edilen yaralı şahin, yapılan ilk müdahalenin ardından İşletme Müdürlüğü merkezine getirilerek koruma altına alındı. Buradaki kontrollerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yaralı şahin, rehabilitasyon merkezindeki tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya geri salınacağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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