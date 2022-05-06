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2 katlı ev çıkan yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Mutlu Bilge - Yerel
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2 katlı ev çıkan yangında küle döndü Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

2 katlı ev çıkan yangında küle döndü

BOLU - Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evin üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Dörtdivan ilçesi Gücükler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üstün Yıldız'a ait 2 katlı betonarme evin üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Dörtdivan, Gerede ve Yeniçağa itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mutlu Bilge - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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