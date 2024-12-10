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Bolu'da Vatandaşın Tilkiye Börek İkramı Görüntülendi

Bolu'da Vatandaşın Tilkiye Börek İkramı Görüntülendi
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Bolu'da Gölköy Barajı Gölü etrafında yiyecek arayan bir tilki, vatandaş tarafından börekle beslenirken kaydedildi. Önce korkup yaklaşan tilki, daha sonra cesaretlenip börekleri yemeye başladı.

Bolu'da gece saatlerinde Gölköy Barajı Gölü'nün etrafında yiyecek arayan tilkiyi gören vatandaş, börekle tilkiyi besledi.

Bolu'nun içme suyunun karşılandığı ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Gölköy Baraj Gölü'nde gece saatlerinde yiyecek arayan tilki görüntülendi. Ağaçların kenarında dolaşan tilki vatandaşların bulunduğu noktaya geldi. Bir vatandaş aracında bulunan börekle tilkiyi beslemek istedi. Vatandaş, kutudan çıkardığı börekleri tilkiye uzattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Önce korkarak böreğe yaklaşan tilki, daha sonra börekleri yemeye başladı. Vatandaşın, tilkiyi elleriyle beslemesi güzel görüntüleri ortaya çıkarttı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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